DFL terminiert Spieltage 18 bis 21 : Die Werkself muss zwei Mal am Sonntagabend ran

Die Bayer-Profis Nadiem Amiri, Kevin Volland und Lucas Alario (v.l.) beim Torjubel. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die ersten Spieltage nach der Winterpause terminiert. Zwei der vier Partien bestreiten die Leverkusener sonntagabends: beim SC Paderborn und gegen Fortuna Düsseldorf.

Die DFL hat am Mittwochmittag die Bundesliga-Spieltage 18 bis 21 terminiert. Im ersten Spiel nach der Winterpause ist Bayer Leverkusen zu Gast beim Aufsteiger SC Paderborn. Die Ostwestfalen empfangen den Werksklub am Sonntag, 19. Januar 2020, 18 Uhr, in der Benteler-Arena. Das Hinspiel hatte die Elf von Trainer Peter Bosz mit 3:2 gewonnen und sich zudem in der zweiten Pokalrunde mit 1:0 durchgesetzt.

Am 19. Spieltag kommt es dann in der BayArena zum rheinischen Derby gegen Fortuna Düsseldorf. Ausgetragen wird die Partie ebenfalls an einem Sonntag (26. Januar, 18 Uhr).

Das Auswärtsspiel in Sinsheim ist für Samstag, 1. Februar, 15.30 Uhr, terminiert worden. Die Partie gegen Borussia Dortmund am 21. Spieltag beginnt am Samstag, 8. Februar, 18.30 Uhr.

Die Spieltage in der Übersicht:

18. Spieltag

Freitag, 17. Januar 2020:Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach (20.30)

Samstag, 18. Januar 2020:

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (15.30)

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen (15.30)

FSV Mainz 05 - SC Freiburg (15.30)

FC Augsburg - Borussia Dortmund (15.30)

1. FC Köln - VfL Wolfsburg (15.30)

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin (18.30)

Sonntag, 19. Januar 2020:

Hertha BSC - Bayern München (15.30)

SC Paderborn - Bayer Leverkusen (18.00)

19. Spieltag

Freitag, 24. Januar 2020:

Borussia Dortmund - 1. FC Köln (20.30)

Samstag, 25. Januar 2020:

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 (15.30)

VfL Wolfsburg - Hertha BSC (15.30)

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (15.30)

SC Freiburg - SC Paderborn (15.30)

1. FC Union Berlin - FC Augsburg (15.30)

Bayern München - Schalke 04 (18.30)

Sonntag, 26. Januar 2020:

Werder Bremen - TSG Hoffenheim (15.30)

Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf (18.00)

20. Spieltag

Freitag, 31. Januar 2020:

Hertha BSC - Schalke 04 (20.30)

Samstag, 1. Februar 2020:

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin (15.30)

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen (15.30)

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt (15.30)

FSV Mainz 05 - Bayern München (15.30)

FC Augsburg - Werder Bremen (15.30)

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Sonntag, 2. Februar 2020:

1. FC Köln - SC Freiburg (15.30)

SC Paderborn - VfL Wolfsburg (18.00)

21. Spieltag

Freitag, 7. Februar 2020:

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (20.30)

Samstag, 8. Februar 2020:

VfL Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf (15.30)

Werder Bremen - 1. FC Union Berlin (15.30)

Hertha BSC - FSV Mainz 05 (15.30)

SC Freiburg - TSG Hoffenheim (15.30)

Schalke 04 - SC Paderborn (15.30)

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (18.30)

Sonntag, 9. Februar 2020:

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (15.30)

Bayern München - RB Leipzig (18.00)

(sb)