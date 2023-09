Werkself bleibt stabil Bayer lässt sich nicht unterkriegen

München · Gleich zwei Mal gerät Bayer Leverkusen beim FC Bayern in Rückstand – und gleicht jeweils aus. Das 2:2 per Strafstoß in der vierten Minute der Nachspielzeit dient als Beleg für die neue Nervenstärke der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso. Jonas Hofmann spricht bei der entscheidenden Szene von einem „klaren Elfmeter“.

16.09.2023, 13:40 Uhr

Bayer Leverkusens Exequiel Palacios setzt nach seinem verwandelten Elfmeter in München zum Jubelsprung an. Foto: AP/Matthias Schrader