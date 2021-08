Erstes Training mit Bayer 04 : Andrich bringt neue Wucht in die Werkself

Robert Andrich auf dem Weg zum Trainingsplatz. Im Hintergrund: Mitchell Weiser (l.) und Julian Baumgartlinger. Foto: Bayer 04 Leverkus/Jörg Schüler

Leverkusen Robert Andrich hat seine erste Trainingseinheit als Spieler von Bayer Leverkusen hinter sich. Seine neuen Mitspieler begrüßen den Zugang von Union Berlin gebührend. Trainer Gerardo Seoane ist voll des Lobes.

Am Samstag war Gerardo Seoane keine Silbe über Robert Andrich zu entlocken. Nach dem 1:1 bei Union Berlin sagte der Trainer der Werkself, dass der 26-Jährige ein Spieler des Gegners sei und er dazu nichts zu sagen habe. Freilich war längst durchgesickert, dass es den Mittelfeldakteur zu Bayer 04 zieht und der Transfer kurz vor dem Abschluss steht – zumal er bei Leverkusens Gastspiel in Köpenick nicht in Unions Kader stand. Am Montagabend gab der Werksklub den Wechsel bekannt, am Dienstagmorgen stand Andrich in Schwarz-Rot auf dem Trainingsplatz an der BayArena.

Von seinen neuen Teamkollegen wurde er herzlich begrüßt. Sie standen Spalier für den Zugang, der den Verantwortlichen kolportierte vier Millionen Euro Ablöse wert war, damit er in diesem Sommer an den Rhein wechselt. Sein Vertrag in Berlin wäre nach der Saison ausgelaufen. Andrich lief durch die von der Werkself gebildete Gasse und ließ sich von seinen vergnügten Mitspielern auf Kopf und Rücken klopfen – ein nettes Willkommensritual.

Info Jeremie Frimpong bricht Trainingseinheit ab Verletzung Jeremie Frimpong musste das Training nach gut einer Stunde mit Schmerzen abbrechen. Während er vom Platz ging, hielt er sich an der Leiste.

Ersatz Mit Blick auf die knapp besetzte Position des Rechtsverteidigers blieb Gerardo Seoane gelassen: „Wir haben noch Mitchell Weiser und einige Spieler, die polyvalent einsetzbar sind. Falls Jeremie ausfällt, wird es eine Lösung geben.“

Danach ging es zur Sache. Seoane leitete eine intensive Einheit, immer wieder trieb er seine Spieler über den Rasen. „Tempo, Tempo!“ war wohl das am häufigsten genutzte Kommando des Schweizers bei einem internen Spiel auf halbem Feld. Andrich machte einen engagierten Eindruck und hing sich direkt voll rein. Eigentlich ist er im Mittelfeld zuhause, doch in der Spielform war er als Innenverteidiger unterwegs.

Der am Samstag noch wortkarge Coach hatte viel Sonderlob für den gebürtigen Potsdamer übrig. „Er ist ein Spieler, der schon sehr weit in seiner Entwicklung ist. Wir wissen, was wir von ihm bekommen: Zweikampf- und Kopfballstärke, gutes Passspiel, Präsenz sowie robuste Physis“, sagt Seoane. „Wir sind alle glücklich und froh, dass es geklappt hat und er uns verstärkt.“ Andrich sei ein Spielertyp, wie ihn Bayer in diesem Sommer gezielt gesucht habe. „Wettkampfmentalität ist bei allen Spielern, die wir geholt haben, ein wichtiger Punkt“, betont der 42-Jährige. „Das Gefühl von Wucht und Power“ tue seiner Mannschaft gut. Andrich sei dafür ebenso beispielhaft wie etwa Odilon Kossounou oder Mitchel Bakker.

Noch nicht am Dienstag auf dem Platz war der zweite Zugang, den Bayer am Montag verkündete: Piero Hincapie. Der Ecuadorianer ist nach seiner Ankunft in Deutschland noch bis einschließlich Donnerstag in Quarantäne. Am Freitag steigt er ins Mannschaftstraining ein. Das Topspiel gegen Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr) kommt also zu früh für den 19-Jährigen.

Auch der Innenverteidiger bereichere die Werkself nicht nur durch sein außerordentliches Talent, ist Seoane überzeugt. „Er ist ein Linksfuß, hat eine gute Spielauslösung, liebt es, zu verteidigen und liest das Spiel gut“, zählt der Schweizer auf. „Er ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler und gewinnt viele Bälle durch Antizipation.“ Doch Hincapie werde nicht nur wegen seines Alters Zeit brauchen. Die Umstellung vom südamerikanischen zum europäischen Fußball sei groß. „Piero lebt von der Mentalität und setzt alles daran, jeden Zweikampf zu gewinnen. Er hat den nötigen Biss.“

Gute Nachrichten gibt es indes von Timothy Fosu-Mensah. Er hat nach seinem Kreuzbandriss im März, der fälligen Operation und der Reha, am Dienstag seine erste Trainingseinheit auf dem Rasen absolviert – individuell, aber bereits mit Ball. Es ist ein wichtiger Schritt Richtung Comeback des 23-Jährigen, das aber wohl noch bis November dauern wird.