Bayers Höhenflug Die Werkself hat nur noch eine Schwäche

Tore fallen oft, magische Momente allerdings sind selten. Einen davon erlebten die 30.210 Zuschauer am Sonntagabend in der BayArena. Florian Wirtz war am Ball, etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt, und was der 20-Jährige dann veranstaltete, verzückte selbst die abgeklärtesten Profis. Wirtz schlug mehrere Haken, ließ Freiburgs Nicolas Höfler wie einen Statisten aussehen, und setzte dann an der Kante des Fünfmeterraums zum Linksschuss ins lange Eck an – 1:0. Das Traumtor war die Grundlage für den 2:1-Sieg gegen den Europa-Legaue-Teilnehmer aus dem Breisgau. Aber vor allem war es eins: besonders.