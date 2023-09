Bayer mit Kontrolle und Dominanz Das neue Selbstverständis der Werkself

Die 61. Minute in der BayArena bedeutete das vorzeitige Ende für alle realistischen Hoffnungen der Darmstädter auf Zählbares in Leverkusen. Nach einem Tunnel von Granit Xhaka, einem Durchstecker von Florian Wirtz und einem kompromisslosen Abschluss von Victor Boniface stand es 3:1 für den Favoriten – die Vorentscheidung. Weitere Treffer von Sommerzugang Jonas Hofmann und Joker Adam Hlozek machten den Kantersieg perfekt. In der ersten Halbzeit hatte Boniface Bayer in Führung gebracht, Oscar Vilhelmsson für den SVD ausgeglichen und kurz nach dem Wiederanpfiff Exequiel Palacios Bayer erneut in Front geschossen.