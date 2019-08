Torwart Lukas Hradecky genervt : Bayer 04 hat die Gegentor-Garantie

Leverkusen Seit April hat Lukas Hradecky kein Spiel ohne Gegentor bestritten. Das zehrt an den Nerven des Schlussmanns der Werkself. Gegen Hoffenheim hofft der Keeper nun auf Besserung – und die Punkte sieben, acht und neun.

Peter Bosz liebt das Spektakel. Der Trainer von Bayer 04 würde nach eigenem Bekunden ein 5:4 seiner Mannschaft immer einem schnöden 1:0-Erfolg vorziehen. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Zwar hat die Werkself saisonübergreifend bereits 18 Spiele in Folge mindestens einen Treffer erzielt und führt mit dieser Serie die Liga an. Doch mit Ausnahme des 4:0 zum Auftakt der Vorbereitung in Wuppertal hat die Werkself auch in 14 der vergangenen 15 Partien mindestens einen Gegentreffer kassiert.