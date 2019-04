Wenig Alternativen im Kader : Die rechte Seite ist Bayers Problemzone

Karim Bellarabi im Zweikampf mit Hannovers Ihlas Bebou. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Die Verletzungen von Karim Bellarabi und Lars Bender verkomplizieren die Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig beträchtlich. Nun ist in Leverkusen das Improvisationstalent von Trainer Peter Bosz gefragt.

Das 1:4 in Hoffenheim war in vielerlei Hinsicht schmerzhaft für Bayer 04. Es war die zweite Niederlage in Folge für die Werkself – und das auch noch jeweils gegen einen direkten Konkurrenten um einen Europapokalplatz. Zudem war die Partie eine eindrucksvolle Demonstration dessen, was konterstarke Mannschaften anrichten können, wenn Leverkusen die Ordnung verliert. Doch mehr noch als die verlorenen Punkte tun freilich die Verletzungen von Lars Bender und Karim Bellarabi weh, vor allem den Betroffenen selbst.

Doch auch für Peter Bosz gerät die Partie am Samstag gegen RB Leipzig zu einem kniffligen Personalpuzzle. Beide Spieler fehlen auf der rechten Seite – und die könnte so zu einer Problemzone im Spiel der Werkself werden. In Mitchell Weiser steht zwar für die Viererkette ein nomineller Ersatz bereit, doch der 24-Jährige ist seit seinem Wechsel im Sommer den Nachweis schuldig geblieben, dass er der Werkself nachhaltig helfen kann. Zwar blitzt in einzelnen Partien immer wieder seine Klasse auf, doch insgesamt betrachtet hat er sich auf einem eher bescheidenen Niveau eingependelt.

Dass Kai Havertz kein Mann für den rechten Flügel ist, dürfte auch spätestens nach Hoffenheim jedem klar sein. Kaum war Charles Aránguiz in der Partie und die Aufstellung angepasst, konnte der 19-Jährige keinerlei Akzente setzen. Im Zentrum ist er wesentlich besser aufgehoben – egal, ob eher defensiv oder offensiv. Doch welche Alternativen hat Bosz? Paulinho traut er offensichtlich noch nicht in vollem Umfang zu, ein Bundesligaspiel zu prägen. Eigentlich wäre der Brasilianer eine gute Option gewesen, um Bellarabi in Hoffenheim zu ersetzen, doch er gab Aránguiz trotz seiner vorab strapaziösen Länderspielreise den Vorzug und zog Havertz auf rechts. Eine weitere Möglichkeit wäre, den ohnehin mit reichlich Offensivdrang ausgestatteten Weiser komplett nach vorne zu beordern und Tin Jedvaj als rechten Verteidiger einzusetzen. Julian Brandt auf den Flügel zu stellen, würde hingegen wieder ein Loch in die Mitte reißen – und zudem die gut funktioniertende Doppel-Acht mit Havertz sprengen. Also könnte auch Kevin Volland für Lucas Alario aus dem Zentrum nach rechtsaußen weichen.