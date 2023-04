Bayers Serie hält Die Werkself findet den richtigen Mix

Dass er nur wenige Augenblicke später nach Hereingabe von Moussa Diaby doch noch ins Tor traf, korrigierte den Fauxpas zwar umgehend, doch das Statement des 22-Jährigen sagt auch etwas über die neue Seriosität der Werkself aus. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso wirkt so gefestigt wie lange nicht. Müßig ist die Spekulation, wie sich das Bayer aus dem völlig missratenen ersten Drittel der Saison gegen die physisch präsenten, zweikampffreudigen und laufstarken Schalker geschlagen hätte. Am Samstag jedenfalls nahm Leverkusen den Kampf an, hielt dagegen und übernahm Stück für Stück die Kontrolle. In der zweiten Halbzeit kristallisierte sich eine glasklare und nicht nur spielerische Überlegenheit heraus. So ist das 3:0 ein verdientes Ergebnis – auch in der Höhe.