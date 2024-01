Bayer Leverkusens Lauf Die Unbesiegbaren

Das wurde auch in Leipzig sichtbar. Die erste halbe Stunde gehörte klar den Gastgebern, die durch Xavi Simons früh in Führung gingen (7.). Erst nach dem Seitenwechsel kam Bayer besser in die Partie und durch Nathan Tella zum Ausgleich (47.). Der neuerliche Rückstand durch Lois Openda (56.) schockte die Rheinländer nicht nachhaltig. Jonathan Tah egalisierte wenige Minuten später per Kopfball nach einer Ecke, in der Nachspielzeit krönte Hincapie die starken zweiten 45 Minuten der Gäste schließlich mit dem Siegtreffer – erneut nach einem Eckball.