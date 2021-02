Saisonziele wackeln : Bayers Träumer müssen aufwachen

Meinung Leverkusen Die Profis von Bayer Leverkusen sollten schnellstmöglich ihre Form finden, wenn sie in der kommenden Saison wieder die Champions-League-Hymne live im Stadion hören wollen, meint unser Autor.

Es ist sehr schnell ein – Entschuldigung – geflügeltes Wort geworden, als Gerhard Schröder einst im Bundestagswahlkampf „hinten sind die Enten fett“ gesagt hat. Mit dem Sprachbild ist gemeint, dass immer erst am Ende abgerechnet wird, sei es bei einer Wahl, einer Saison in der Bundesliga oder einem einzelnen Spiel. Im Lichte dieser schlichten Tatsache gibt die Verfassung der Werkself Anlass zur Sorge. Ab der 85. Minute noch ein 2:0 zu verspielen, ist eine Negativleistung, die nicht oft vorkommt. Bayer gelingt es aber mit irritierender Häufigkeit, die gerade gewonnen geglaubte Kontrolle über einen Gegner zu verlieren.

In drei Wettbewerben hat sich Leverkusen ehrgeizige Ziele gesetzt. Im Pokal war es ein Last-Minute-K.o. beim Viertligisten Rot-Weiss Essen, der die Träume vom zweiten Finaleinzug in Serie platzen ließ. Gegen Bayern München war es Sekunden vor dem Schlusspfiff Robert Lewandowski, der Bayer von der Tabellenspitze stürzen und als Vizekusen in die kurze Winterpause gehen ließ. In der 88. Minute machte Union Berlins Cedric Teuchert Leverkusen zum Verlierer. Und nun also der schmerzhafte Punktverlust gegen den Abstiegskandidaten aus Mainz.