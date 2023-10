Bayer Leverkusens Rekordstart Einfach genießen!

Etwas mehr als zwei Monate sind vergangen, seitdem die Werkself mit einem 3:2 gegen Pokalsieger RB Leipzig erfolgreich in die Liga gestartet ist. Seither hat die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso kein Spiel verloren. Mit Ausnahme des 2:2 in München hat sie sogar auch alle weiteren Partien für sich entschieden, führt die Gruppe H der Europa League mit zwei Siegen nach zwei Partien an und steht zudem in der zweiten Pokalrunde. Zur historischen Einordnung: 22 oder mehr Punkte nach acht Spieltagen hatten erst drei Teams in der Geschichte der Liga. Alle stellte der FC Bayern, alle wurden am Ende Meister.