Intensives Programm : Die Drei-E-Formel für Bayers Endspurt

Leverkusen Der Spielplan hält bis Weihnachten noch sieben Herausforderungen für die Werkself bereit. Der 1:0-Sieg gegen Bochum hat am Wochenende gezeigt, worauf es in der Schlussphase des Jahres ankommt.

Mit Besinnlichkeit hat die Vorweihnachtszeit im Fußball traditionell nicht viel zu tun. Stattdessen folgt vor der Winterpause Spiel auf Spiel auf Spiel. Am Donnerstag (18.45 Uhr) geht es für Bayer Leverkusen in der Europa League gegen Celtic Glasgow weiter, am Sonntag (17.30 Uhr) wartet zum 1. Advent bereits das vorhersehbar intensive Spiel bei RB Leipzig auf Trainer Gerardo Seoane und seine Mannschaft. Der 1:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum gibt für die kommenden Aufgaben zwar Rückenwind, aber das Spiel hat auch gezeigt, worauf es in den kommenden Wochen ankommt, damit es eine schöne Weihnachtszeit unter dem Bayer-Kreuz wird. Dabei sind vor allem drei Punkte wichtig.



Egoismus Rudi Völler hat es nach dem Schlusspfiff gegen Bochum klar formuliert: „Wir waren vorne nicht egoistisch genug und zu verspielt“, sagte Bayers Sportgeschäftsführer. Als ehemaliger Torjäger weiß er freilich genau, worauf es vor dem gegnerischen Kasten ankommt. Tatsächlich vertändelten vor allem Moussa Diaby und mit abstrichen auch Siegtorschütze Amine Adli, Jeremie Frimpong oder Nadiem Amiri zu viele Bälle auf dem Weg in den Bochumer Strafraum, anstatt auch mal selbst einen etwas riskanteren Abschluss zu wagen. So blieb das Duell gegen den Aufsteiger länger als nötig spannend.