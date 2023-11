Fan-Euphorie bei Bayer Die drei drängendsten Fragen vor dem Bremen-Spiel

Gibt es noch Karten für die Partie in Bremen? In dieser Saison wurde die Werkself im Schnitt von rund 4000 Bayer-Fans zu ihren Auswärtsspielen begleitet – und auch auf den Weg nach Bremen sollen sich wieder in etwa so viele Leverkusener machen. Die Tickets sind seit Wochen vergriffen. Insgesamt kommen nur fünf Bundesligisten auf eine höhere Anzahl an Auswärtsfahrern. Dazu passt die Neuigkeit, dass die Zahl der Mitglieder im „Bayer 04-Club“ in den vergangenen Monaten um 10.000 auf rund 40.000 angestiegen ist.