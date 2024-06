Durchwachsene Gruppenphase Bayers DFB-Trio kommt noch nicht in Schwung

Insgesamt war es eine durchwachsene Vorrunde für Bayers DFB-Trio. Sicher, der berauschende 5:1-Sieg zum Start gegen Schottland wurde mit einem Tor von Florian Wirtz eingeleitet, doch der Offensivkünstler des Double-Siegers hat in den Partien gegen Ungarn (2:0) und nun beim Last-Minute-Remis gegen die Schweiz zu selten gezeigt, was ihn auszeichnet. Am Sonntagabend fiel er vor allem durch einen genialen Außenristpass auf Jamal Musiala und ein geistesgegenwärtiges Zuspiel im Strafraum auf Joshua Kimmich auf, ansonsten präsentierte sich der 21-jährige Ausnahmekönner zwar engagiert, in seinen Aktionen aber glücklos. Insgesamt gingen zu wenig offensive Impulse von Wirtz aus. Trotz seines guten Auftakts mit dem ersten Treffer der EM scheint er noch nicht so richtig in das Turnier gefunden zu haben.