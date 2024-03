VfL Wolfsburg im Gegnercheck Niedersachsen auf Formsuche

Die Form Viel zu jubeln gab es zuletzt nicht in der Autostadt, genau genommen ist die Mannschaft in diesem Kalenderjahr noch ohne Sieg. Der letzte Erfolg gelang am 16. Dezember beim SV Darmstadt (1:0). Seitdem gab es drei Niederlagen und sechs Unentschieden. Nach dem vielversprechenden Saisonstart hat sich der VfL längst ins untere Mittelfeld der Tabelle verabschiedet – und die Kritik an Kovac wird von Woche zu Woche lauter. Geschäftsführer Marcel Schäfer, einst Meister und Pokalsieger mit Wolfsburg und dem Klub seit 17 Jahren verbunden, steht aber (noch) zu dem Coach und will mit ihm durch die Krise kommen. Dennoch macht sich Ratlosigkeit breit. „Wir müssen uns einfach in alles reinwerfen, in jeden Zweikampf. Denn es ist mir inzwischen scheißegal, wie wir das machen – Hauptsache, wir gewinnen mal“, sagte Kapitän Maximilian Arnold unlängst nach der 2:3-Heimniederlage gegen Stuttgart. „Das viele Erzählen bringt einfach gar nichts, wir müssen einfach weitermachen. Denn wenn wir hier nur erzählen, machen und tun, davon ist noch nie etwas gut geworden.“