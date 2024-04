Stuttgart im Check Stuttgart setzt Kurs Richtung Champions League

Darauf muss Bayer 04 achten Das Hinspiel in Stuttgart endete mit einem 1:1, im Pokal-Viertelfinale bewahrte ein spätes Tor von Jonathan Tah die Werkself vor einer Verlängerung (3:2). Auch im dritten Aufeinandertreffen beider Teams gilt der nach wie vor ungeschlagene Deutsche Meister als Favorit. Dennoch: Der VfB ist eine der wenigen Mannschaften, die Bayer in dieser Saison große Probleme bereitet haben. In Serhou Guirassy verfügt Hoeneß ober einen der besten Stürmer der Liga (25 Tore in 24 Spielen), Deniz Undav ist ebenfalls torgefährlich (17) und bereitet auch gerne vor (9).