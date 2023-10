Wolfsburg im Check Wind macht ordentlich Wind in Wolfsburgs Sturm

Die Mannschaft Es hat sich einiges getan in Wolfsburg. Micky van de Ven wechselte für 40 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur, Felix Nmecha für 30 Millionen nach Dortmund. Das bildete den finanziellen Rahmen für einen Umbau des Kaders. Der kroatische Edeltechniker Lovro Majer kam von Sades Rennes fürs Mittelfeld, in der Verteidigung sind Joakim Maehle (Atalanta Bergamo), der aktuell verletzte Brasilianer Rogério (US Sassuolo), Cédric Zesiger (Young Boys Bern) und Moritz Jenz (FC Lorient) dabei. Mittelstürmer Tiago Tomás (Sporting Lissabon) und Vaclav Cerny (Twente Enschede) verstärkten die Offensive. Stammkeeper Koen Casteels wird mit einer Entzündung des Bauchbereichs ausfallen, Cerny mit einem Infekt. Lukas Nmecha ist nach seiner Knie-OP ebenfalls nicht dabei.



Die Form Trainer Niko Kovac und sein Team mussten sich vor der Länderspielphase Stuttgart geschlagen geben (1:3), davor gab es einen Sieg gegen Frankfurt (2:0) sowie ein 0:1 in Dortmund. Die Partien gegen Heidenheim (2:0), in Köln (2:1) und gegen Union Berlin (2:1) wurden ebenfalls gewonnen, in Hoffenheim setzte es ein 1:3. Eine ordentliche Bilanz, die den VfL auf Platz sieben gebracht hat.



Darauf muss Bayer 04 achten Jonas Wind sorgt für Furore im Angriff. Sieben Treffer hat der Däne bereits erzielt. Der formstarke Torjäger ist präsent, technisch stark und präzise im Abschluss. Majer und Tomàs haben sich ebenfalls bereits gut in die Offensive eingefügt. Wolfsburg attackiert früh, provoziert Fehler und kreiert aus den Ballgewinnen zügig Chancen. Defensiv steht die Mannschaft vor allem bei ruhenden Bällen überdurchschnittlich stabil.