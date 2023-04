VfL Wolfsburg im Check Wolfsburg wartet seit Ende Januar auf einen Heimsieg

Die Mannschaft Nationalspieler Lukas Nmecha plagt sich seit November vergangenen Jahres mit hartnäckigen Knieproblemen herum und fällt weiterhin aus. Trainer Niko Kovac bestätigte, dass der 24-jährige Offensivmann in dieser Saison nicht mehr auf den Platz zurückkehren wird. Im defensiven Mittelfeld fehlt Bartol Franjic mit einer Muskelverletzung. Innenverteidiger Maxence Lacroix hat derzeit Rückenprobleme und gilt als angeschlagen, sein Einsatz am Sonntag ist aber wohl möglich. Abgesehen davon kann der unter anderem ehemalige Bayern-Coach und Bayer-Profi aus dem Vollen schöpfen.



Die Form Der VfL Wolfsburg schleppt sich eher schlecht als recht durch die Rückrunde. Zuhause reichte es zuletzt fünf Mal in Folge nicht für einen Sieg, der vorerst letzte Erfolg vor heimischer Kulisse war am 21. Januar – ein 6:0-Spektakel gegen den SC Freiburg. Zuletzt gab es ein 1:0 in Stuttgart, ein 2:2 gegen Augsburg und ein 0:2 in Mönchengladbach. Verglichen mit der Hinrunde, in der es gerade am Anfang mehr als holprig lief und kurz sogar der Abstiegskampf drohte, haben sich die Niedersachsen aber stabilisiert und pendeln seitdem irgendwo zwischen Platz sieben und neun.



Darauf muss Bayer 04 achten Der VfL hat die Saison alles andere als abgeschrieben. Kovac betonte vor dem Spiel gegen Bayer, dass er sein Team durchaus noch mitten im Kampf um die Europapokalplätze sehe. Ein Blick auf die Tabelle gibt dem 51-Jährigen Recht: Nur vier Punkte trennen Wolfsburg auf Rang neun vom Sechsten aus Leverkusen. Ein wichtiger Akteur ist Yannick Gerhardt im zentralen Mittelfeld, der mit sechs Toren und drei Vorlagen einer der Topscorer in Kovacs Team ist. Bei Rechtsaußen Patrick Wimmer ist die Statistik exakt umgekehrt und damit ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Die Mannschaft überzeugt insgesamt eher im Kollektiv, ist gespickt mit reichlich Bundesliga-Erfahrung und kommt vor allem über Intensität, Laufstärke und Fitness zum Erfolg.