Der VfL Wolfsburg im Gegnercheck : Coach Kohfeldt gibt sein Debüt in der BayArena

Der neue Trainer Florian Kohfeldt kommt in die Volkswagen-Arena. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Leverkusen Der VfL Wolfsburg tritt am Samstag (15.30 Uhr) mit einem neuen Trainer bei Bayer Leverkusen an. Florian Kohfeldt hat in dieser Woche das Amt von Mark van Bommel übernommen.

Die Mannschaft Im Sommer gab es einen Umbruch bei den „Wölfen“. Unter anderem kamen Sebastiaan Bornauw (Köln), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Maximilian Philipp (Dynamo Moskau), die Brüder Lukas und Felix Nmecha (beide Manchester City) sowie Leihspieler Dodi Lukébakio von Hertha BSC. Schwer wiegt der Ausfall von Mittelfeldspieler Xaver Schlager (Kreuzbandriss). Stammstürmer Wout Weghorst hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fehlt, Linksverteidiger Jerome Roussillon wird nach seiner Wadenprellung wohl noch geschont. Sicher ausfallen werden Sturm-Talent Bartosz Bialek, Rechtsverteidiger William (beide Kreuzbandriss) und der Ex-Leverkusener Admir Mehmedi (muskuläre Probleme).

Die Form Der erst im Sommer verpflichtete Mark van Bommel ist bereits Geschichte. Der Niederländer wurde nach acht Pflichtspielen ohne Sieg sowie zuletzt vier Bundesliga-Niederlagen entlassen und durch Florian Kohfeldt ersetzt. Nach dem peinlichen Pokal-Aus zum Saisonstart in Münster aufgrund eines Wechselfehlers schien es, als hätten sich die Niedersachsen gefangen. Dann folgte jedoch der Einbruch.