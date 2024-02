Darmstadt 98 im Gegnercheck Lilien brauchen dringend Zählbares

Die Mannschaft Trainer Torsten Lieberknecht musste in dieser Saison schon häufiger seine Defensive umbauen. Ein Grund sind Verletzungen, ein anderer Sperren – unter anderem vier Rote Karten stehen bereits in der Statistik. Zuletzt hat es Innenverteidiger Clemens Riedel erwischt. Der 20-Jährige ist während des Spiels bei Union Berlin umgeknickt und hat sich einen Bruch des Innenknöchels zugezogen. Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger konnte in dieser Woche zudem wegen Problemen am Sprunggelenk nicht alle Trainingseinheiten mitmachen. Nicht dabei sind auch die Angreifer Fraser Hornby und Braydon Manu, die beide am Sprunggelenk verletzt sind. Seit Mitte Januar verstärkt Gerrit Holtmann die Lilien. 2021 erzielte er das Tor des Jahres, damals noch für Bochum. Der 28 Jahre alte Stürmer war im Sommer 2023 vom VfL nach Antalyaspor ausgeliehen worden und wechselte nun von dort nach Darmstadt. Zudem kam Julian Justvan auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim. Marvin Mehlem, mit drei Toren und zwei Assists einer der torgefährlichsten Darmstädter, war am vergangenen Samstag in Berlin erstmals nach seinem Wadenbeinbruch wieder Teil des Spieltagskaders. Im Angriff dürften Tim Skarke (6/2) und Luca Pfeiffer (1/6) wieder in der Startelf stehen.