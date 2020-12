Trotz Tabellenführung : Bayers Konkurrent bleibt Gladbach

Meinung Zum ersten Mal seit September 2014 führt die Werkself die Bundesliga an. Doch für Titelträume oder Kampfansagen an München, Dortmund und Leipzig ist es zu früh, meint unser Autor.

So langweilig das klingt: Sie liegen richtig damit. Während die Fans freilich vom ersten Titel seit mehr als 30 Jahren träumen dürfen, tun die Profis gut daran, weiter branchenüblich „von Spiel zu Spiel“ zu denken. Denn Bayers Konkurrenz – das haben die vergangenen beiden Spielzeiten gezeigt – spielt vorerst weiterhin in Mönchengladbach.

In der Saison 2019/20 stand die Elf vom Niederrhein nach elf Spieltagen exakt dort, wo Bayer 04 aktuell steht: mit 25 Punkten auf dem ersten Platz. Eine Meisterschaft resultierte daraus bekanntlich nicht. Letztlich durfte sich das Team von Trainer Marco Rose sogar glücklich schätzen, am Ende knapp vor dem Werksklub gelandet zu sein und als Vierter den Sprung in die Königsklasse geschafft zu haben. Eine Tabellenführung nach rund einem Saisondrittel ist also schön, daraus Schlüsse für eine mögliche Endabrechnung ziehen jedoch keine gute Idee.