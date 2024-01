FC Augsburg im Check Zuhause ist der FCA nur schwer zu besiegen

Darauf muss Bayer 04 achten Dreh- und Angelpunkt in der Offensive ist mit acht Toren und fünf Vorlagen Kapitän Ermedin Demirovic. Unter Thorup blüht zudem Fredrik Jensen auf. Der 26-Jährige ging in Topform in die Winterpause und steht bei vier Vorlagen sowie einem Treffer. Philipp Tietz, der im Sommer vom SV Darmstadt nach Augsburg kam, sorgt mit seiner Physis für Torgefahr. Mehr noch als die individuelle Qualität zählt beim FCA jedoch das Kollektiv. Die Mannschaft gewann bereits zwölf Punkte nach einem Rückstand. Diese Resilienz zeigt das Team vor allem, seit Thorup im Oktober 2023 das Ruder übernommen hat. Insbesondere in Heimspielen sind die Augsburger schwer zu bezwingen. Bislang steht in dieser Saison erst eine Niederlage im eigenen Stadion in der Bilanz – bei drei Siegen und vier Remis.