1. FC Köln im Gegnercheck Köln verfügt über Stolperfallenqualität

Die Mannschaft Die größte Veränderung seit dem Hinspiel gab es auf der Trainerbank: Auf Steffen Baumgart, der inzwischen den Hamburger SV coacht, folgte in der Winterpause Timo Schultz. Auf dem Transfermarkt ist so gut wie nichts passiert, was an der vom internationalen Sportgerichtshof verhängten Transfersperre bis Januar 2025 liegt. Offensivtalent Justin Diehl wurde aus der Regionalliga-Mannschaft des FC zu den Profis beordert, das ist immerhin noch erlaubt. Dimitrios Limnios (Panathinaikos Athen), Noah Katterbach (Hamburger SV) und Mathias Olesen (Leihe/Yverdon Sport) spielen im Vergleich zur Hinrunde nicht mehr für Köln. Stürmer Davie Selke – bei 2:1-Sieg des FC in Leverkusen Anfang Mai 2023 Doppeltorschütze und mit fünf Treffern effektivster Angreifer im Kader – ist wieder fit, aber wohl noch kein Thema für die Startelf. Nicht am Sonntag dabei sind unter anderem Luca Waldschmidt und Mark Uth, die beide nach ihren Verletzungen noch in der Reha sind.