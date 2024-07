Vertragsloser Profi Bayer denkt über Hummels nach

In Hummels würde Bayer einen spielintelligenten, technisch starken und mit einem guten Stellungsspiel ausgestatteten Profi ins Team holen. Gleichwohl der sechsfache Deutsche Meister vielleicht nicht mehr dauerhaft auf dem Niveau wie noch vor einigen Jahren seine Leistung zeigen kann, sollte er nach wie vor in der Lage sein, mit seiner Erfahrung zu helfen. Mit Blick auf die kommende Saison in der Königsklasse, in der für Bayer allein acht Partien gegen acht Gegner vor dem Start in die K.o.-Phase anstehen, kann der Kader zudem kaum genug Optionen bieten, um die ambitionierten Ziele zu erreichen. Ein weiterer Vorteil wäre, dass Bayers Coach Xabi Alonso und Hummels sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern kennen und schätzen. In der Saison 2016/17 standen sie in insgesamt 31 Pflichtspielen gemeinsam für die Münchner auf dem Rasen.