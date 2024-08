„Werden bereit sein“ Bayer Leverkusen denkt schon an den nächsten Titel

Geht es jedoch nach den Spielern, ist der Supercup die erste Chance in dieser Saison auf eine Siegerehrung im Konfettiregen. „Wir wollen uns über die Testspiele ein gutes Gefühl holen und dann im ersten Pflichtspiel gleich einen Titel sichern“, betonte Jonas Hofmann nach dem 2:2 am Samstag in Lens. „Jeder will zeigen, was er draufhat.“ Das Programm in dieser Woche ist bewusst knackig geplant für die Profis der Werkself, wohl auch als Einstimmung auf die Belastungen in der anstehenden Saison in Meisterschaft, Pokal und der aufgestockten Champions League.