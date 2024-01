„Werden nicht nervös“ Leverkusen demonstriert Gelassenheit nach Nullnummer

Angesichts der Verletzung von Mittelstürmer Victor Boniface, der noch bis Anfang April ausfällt, schlug der Werksklub zudem noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Kurz nach dem Abpfiff gab Bayer die Verpflichtung des zweifachen spanischen Nationalstürmers Borja Iglesias bekannt. Der 31-Jährige kommt für den Rest der Saison per Leihe von Betis Sevilla. „Er ist körperlich stark, macht viele Bälle fest, agiert kombinationssicher, scheut keinen Zweikampf und hat einen guten Torabschluss“, beschreibt Sportgeschäftsführer Simon Rolfes die Stärken des Angreifers. Auch Hofmann freut sich über den neuen potenziellen Abnehmer seiner Flanken: „Wenn du am Schluss noch so einen recht bulligen Stürmer bringen und das Spiel ein bisschen ändern kannst, bringt dir das schon noch mal was hinten raus“, sagte er.