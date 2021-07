Kader der Werkself wird kleiner : Mehrere Bayer-Profis vor dem Absprung

Bayer-Coach Gerardo Seoane schwört sein Team auf die restlichen Tage im Trainingslager in Österreich ein. Foto: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Zell am See/Kaprun Demarai Gray ist aus dem Team-Hotel in Österreich abgereist und auch Wendell steht vor einem Wechsel. Trainer Gerardo Seoane bringen die Abgänge nicht aus der Ruhe.

Die Verantwortlichen von Bayer 04 drücken beim Ziel, den Kader von Spielern ohne Perspektive in Leverkusen zu befreien, aufs Tempo. Innenverteidiger Tin Jedvaj hatte die Reise ins Trainingslager nach Zell am See/Kaprun bereits nicht mehr angetreten. Er steht vor einem Wechsel nach Russland zu Lokomotive Moskau. Auch Demarai Gray, der am Montag noch beteuerte, dass er sich auf die neue Saison beim Werksklub freue, ist vor dem Absprung. Den Linksaußen zieht es nach nur einem halben Jahr offenbar zurück in seine Heimat nach England zum FC Everton. Die endgültige Entscheidung könnte sich indes noch bis Donnerstag hinauszögern. Zudem neigt sich Wendells Zeit unter dem Bayer-Kreuz offensichtlich dem Ende entgegen.

Foto: Sebastian Bergmann 13 Bilder Hier trainiert und wohnt die Werkself

Der Brasilianer, der seit 2014 für Leverkusen spielt, feierte am Dienstag im Kreise der Mannschaft seinen 28. Geburtstag. Wendell hielt dabei eine Rede, die stark nach Abschied klang. In ihr bedankte sich der Linksverteidiger für die vergangenen sieben Jahre und beendete sie mit den Worten: „Gott segne alle hier, bleibt gesund, viel Spaß und Dankeschön.“ Teamkollege Moussa Diaby filmte die Szene und veröffentlichte sie in den Sozialen Medien. Dem italienischen Klub SSC Neapel wird Interesse am Verteidiger nachgesagt.

INFO Bei diesen drei Spielern bahnen sich Wechsel an Wendell 249 Spiele für Bayer Leverkusen, acht Tore und 18 Vorlagen Tin Jedvaj 109 Spiele für Bayer Leverkusen, fünf Tore, vier Vorlagen Demarai Gray zwölf Spiele für Bayer Leverkusen, ein Tor, zwei Vorlagen

Sollten die Transfers von Jedvaj, Gray und Wendell in Kürze offiziell werden, stünden in diesem Sommer auf Seiten der Abgänge inklusive Sven und Lars Bender (beide Karriereende) und Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad) bereits sechs Spieler. Neu hinzugekommen sind bislang abgesehen von den Leih-Rückkehrern Panagiotis Retsos und Joel Pohjanpalo lediglich Torhüter Andrej Lunev (Zenit St. Petersburg) und Linksverteidiger Mitchel Bakker von Paris St. Germain. Zudem erhielt der erst 16-jährige Zidan Sertdemir (U19 FC Nordsjaelland) einen Vertrag bei den Profis.

Lesen Sie auch Bayer 04 sucht Innenverteidiger : Nationalspieler Ginter ist kein Thema mehr in Leverkusen

Neu-Trainer Gerardo Seoane zeigte sich von den sich ankündigenden Veränderungen im Kader freilich wenig überrascht. „Man kann immer ein bisschen voraussehen, wie die Entwicklungen innerhalb der nächsten sechs, sieben Tage aussehen könnten“, sagte der 42-Jährige nach der Vormittagseinheit am Dienstag im Alois-Latini-Stadion in Zell am See. Darum habe Bayer auch mehrere Nachwuchsspieler mitgenommen.

Dass der ein oder andere Profi den Klub noch in dieser Transferperiode verlassen könnte, sei den Verantwortlichen freilich schon vor dem Abflug bewusst gewesen. „Es braucht Flexibilität und Geduld“, betonte Seoane. „Der Transfermarkt läuft nicht immer nach dem Wunsch des Trainers. So sind die Mechanismen. Ich kann nur eines beeinflussen und das ist das tägliche Training hier auf dem Platz.“

Das gezeigte Engagement seiner Spieler imponiert dem aus Bern unters Bayer-Kreuz gewechselten Trainer derweil. „Wir haben einige längere und intensivere Einheiten hinter uns. Die Mannschaft zeigt große Leidensfähigkeit. Ich muss der gesamten Truppe ein Kompliment aussprechen.“ Er und sein Trainerteam würden versuchen, die restlichen Tage in Österreich bis zum Abflug am Freitag bestmöglich zu nutzen. „Wir werden sicher keine Einheit verschenken.“

Positiv hob der Coach noch einmal die Spieler hervor, von denen der Werksklub den nächsten Schritt in Richtung Führungskraft erwartet. „Die Lautstärke auf dem Platz hat sich von Tag zu Tag erhöht. Es kommen mehr Kommandos, die Spieler unterstützen, korrigieren und pushen sich untereinander. Das ist eine positive Entwicklung, die aber nicht mit dem Start der Meisterschaft abgeschlossen sein wird. Das wird eine längere Aufgabe“, sagte er.