Bayers Mittelfeldchef Dauerbelastung lässt Granit Xhaka kalt

Wenn an diesem Mittwoch das EM-Qualifikationsspiel Israel gegen Schweiz angepfiffen wird (20.45 Uhr), ist das für Granit Xhaka eine sehr besondere Angelegenheit. Die Partie war eigentlich bereits in der vergangenen Länderspielphase angesetzt, musste wegen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober allerdings verschoben werden. Nun findet sie in Ungarn statt, genauer gesagt in der Puskás Akadémia Pancho Aréna in Felcsút, rund 40 Kilometer von der Hauptstadt Budapest entfernt. Xhaka könnte dabei in die Geschichtsbücher eingehen. Mit dann 119 Einsätzen für die „Nati“ wäre er alleiniger Rekordnationalspieler der Schweiz. Im Oktober war der 31-Jährige beim 3:3 gegen Belarus bereits mit Heinz Hermann gleichgezogen, dem bisherigen Halter der Bestmarke.