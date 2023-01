Bayers Mittelstürmer Das Warten auf Patrik Schick geht weiter

Rund ein halbes Jahr später tendieren die Chancen gegen null, dass Schick am Ende das Rennen macht. Mit bislang erzielten zwei Treffern belegte der 26-Jährige vor dem Bundesliga-Wiederbeginn am Wochenende den 58. Platz in der Liste der besten Torjäger. Erst am fünften Spieltag durfte der gemeinsam mit Cristiano Ronaldo erfolgreichste Torschütze bei der EM 2021 (je fünf Treffer) überhaupt jubeln: Bei der 2:3-Niederlage gegen Freiburg sorgte er per Kopf für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Als er auch in der Woche darauf beim Remis in Berlin bei der Hertha traf (2:2), schien der Knoten geplatzt. Doch die beiden Glücksmomente erwiesen sich als Strohfeuer.