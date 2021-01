Viele Ausfälle : Das Verletzungspech bleibt Bayer 04 treu

Leverkusen Die Werkself hat in dieser Saison extrem viele Ausfälle zu beklagen. Trainer Peter Bosz hat diese Situation angesichts des dicht gestaffelten Spielplans vorhergesagt. Doch Belastung ist nicht der einzige Grund für die Misere.

Ein Experte für Körpersprache war nicht notwendig, um die Gefühlslage von Julian Baumgartlinger zu erkennen. In der 80. Minute blieb der Österreicher nach einem Zweikampf am Boden liegen und fasste sich ans vorab verdrehte Knie. Binnen Sekunden richtete er seinen Blick Richtung Trainer Peter Bosz und signalisierte kopfschüttelnd, dass es nicht mehr weitergeht. Baumgartlinger krümmte sich vor Schmerzen, schlug auf den Rasen und humpelte gestützt von zwei Betreuern vom Platz. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung war sein Arbeitstag beendet.

Am Sonntag folgte nach dem 0:1 gegen Wolfsburg die nächste bittere Gewissheit des Wochenendes. Der Werksklub teilte mit, dass Verdacht auf eine schwere Knieverletzung bestehe. Der Mittelfeldstratege werde einen Münchner Experten konsultieren. „So soll endgültige Klarheit über die Art und Schwere der Verletzung geschaffen werden“, heißt es in der Mitteilung. Bayer 04 befürchte einen „längerfristigen Ausfall“ des in der Hinrunde oft stark spielenden Österreichers.

Etwa zum gleichen Zeitpunkt konnte Königstransfer Patrik Schick mehrere Wochen nicht mitwirken, weil er sich am 3. Spieltag in Stuttgart einen Faserriss zuzog und aktuell wegen Fußproblemen raus ist. Hinzu kommt Kapitän Charles Aránguiz, der von einer Länderspielreise mit Chile mit Achillessehnenproblemen zurückkehrte, es am 4. Spieltag in Mainz nochmal versuchte, dann aber monatelang passen musste. Erst Mitte Januar kehrte der 31-Jährige zurück. Bei Exequiel Palacios wird es noch länger dauern. Der Argentinier ist nach seinen Brüchen an drei Querfortsätzen der Lendenwirbelsäule im November immerhin schon wieder im Teamtraining.