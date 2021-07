Trainingslager in Österreich : Bayers Woche in den Alpen hat es in sich

Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes (l.) und Trainer Gerardo Seoane unterhalten sich entspannt am Trainingsplatz. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leverkusen Am Freitag beginnt das Trainingslager der Werkself im österreichischen Zell am See/Kaprun. Dabei geht es nicht nur um Kondition, Taktik, Spielidee und Wir-Gefühl, sondern auch um Transfers – vor allem für die dezimierte Defensive.

Wenn am Freitag gegen 10.30 Uhr die Maschine mit dem Bayer-Tross vom Kölner Flughafen Richtung Salzburg abhebt, wird die Mannschaft alles andere als komplett sein. Leon Bailey ist beim Gold Cup für Jamaika im Einsatz, Nadiem Amiri und Paulinho sind mit den Olympia-Auswahlen ihrer Heimatländer in Tokio, Exequiel Palacios sowie Charles Aránguiz haben nach der Copa América Urlaub. Die verletzten Edmond Tapsoba (Syndesmoseriss) und Timothy Fosu-Mensah (Kreuzbandriss) sind zudem mit ihrer Reha beschäftigt, Joel Pohjanpalo hat sich im Urlaub mit Covid-19 infiziert und wird nicht mitfliegen (siehe Infokasten).

Immerhin: Lucas Alario und Lukas Hradecky werden von Köln aus mit der Mannschaft nach Österreich fliegen, zu Wochenbeginn wird auch Julian Baumgartlinger dort erwartet. So stehen Trainer Gerardo Seoane zumindest drei weitere Profis zur Verfügung, die sich mit dem Team in den Alpen auf die kommende Saison vorbereiten können.

INFO Pohjanpalo muss nach Urlaub in Quarantäne Infektion Joel Pohjanpalo ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Infektion des Finnen wurde unmittelbar vor dessen Rückkehr aus dem Urlaub diagnostiziert. Er hatte keinen Kontakt zur Lizenzmannschaft und zum Betreuerstab. Der 26-Jährige befindet sich in Quarantäne und verpasst das Trainingslager der Werkself.

Von Salzburg aus geht es mit dem Bus weiter. Gegen 13.30 Uhr sollen die Werkself, der Trainerstab, die Betreuer, Begleiter und Funktionäre im Fünf-Sterne-Hotel „Tauern Spa“ in Kaprun ankommen. Die erste Trainingseinheit der Mannschaft ist bereits für 16 Uhr im Alois-Latini-Stadion in Zell am See angesetzt.

„Wir haben im Salzburger Land hervorragende Bedingungen und fühlen uns dort total wohl“, sagt Sportdirektor Simon Rolfes. „Gerade, weil das Trainingslager im vergangenen Jahr ausfallen musste, freuen wir uns jetzt umso mehr auf Zell am See und Kaprun. Alle Protagonisten kennen sich, die Abläufe vor Ort haben sich in den vielen Jahren zuvor wunderbar eingespielt. Hotel, Trainingsplatz und alles andere werden wieder perfekt sein.“ Bayer gastiert bereits zum achten Mal für die Saisonvorbereitung im Salzburger Land.

Am Tag der Rückreise (23. Juli) trifft die Werkself zum Abschluss der Woche in den Alpen auf den SC Freiburg. Anstoß zu dem Bundesliga-Duell im Gernot-Langes-Stadion von Wattens ist für 14 Uhr geplant. Nach dem Abpfiff wird die Mannschaft inklusive Begleittross von Innsbruck aus nach Deutschland zurückfliegen. Es wird eine intensive Woche in Österreich – nicht nur für die Spieler, sondern auch für Rolfes. Denn hinter den Kulissen dürfte mit Hochdruck an Zugängen gearbeitet werden.

Ganz oben auf der Wunschliste soll Kristoffer Ajer von Celtic Glasgow stehen. Der 23-jährige Norweger und Bayer 04 sind in den Verhandlungen wohl schon recht weit fortgeschritten. Knackpunkt ist allerdings die von den Schotten geforderte Ablösesumme für den 1,98 Meter großen Innenverteidiger, die 15 Millionen Euro betragen soll. Das wäre in etwa das Doppelte des geschätzten Marktwertes – und das bei einer vergleichsweise kurzen Restvertragsdauer bis 2022. In der kommenden Saison wäre der Wunschkandidat also ablösefrei zu haben.

Zugänge für die dezimierte Defensive sind notwendig, nachdem sich Lars und Sven Bender vom Profifußball verabschiedet haben, Aleksandar Dragovic nun für Roter Stern Belgrad spielt und Edmond Tapsoba mindestes bis zum Ligastart Mitte August bei Union Berlin ausfallen wird. Bereits eine Woche vorher tritt die Werkself im Pokal bei Lokomotive Leipzig an – dann auch noch ohne Innenverteidiger Jonathan Tah, der wegen einer Rotsperre aus der Vorsaison pausieren muss. So blieben Seoane für das Pokalspiel lediglich der von seiner Leihe zur AS St. Etienne zurückgekehrte Panagiotis Retsos, der ohne Perspektive in Leverkusen ist, und Tin Jedvaj für die Innenverteidigung. Letzterer liebäugelt aber mit einem Wechsel zu Lokomotiv Moskau.