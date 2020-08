Havertz, Bailey, Dragovic und Co. : Das sind Bayers Wechselkandidaten

Leverkusens Leon Bailey. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Neben Kai Havertz könnten mehrere weitere Spieler Bayer Leverkusen in diesem Transfersommer verlassen – unter anderem Flügelstürmer Leon Bailey. Wir zeigen, welche Spieler von einem Vereinswechsel profitieren könnten.

Ob dem Werksklub in dieser Transferperiode ein größerer Umbruch bevorsteht, hängt freilich davon ab, ob Kai Havertz den Verein in den kommenden Tagen in Richtung des FC Chelsea verlässt. Während ein Transfer zwischen Leverkusen und den Londonern dem Vernehmen nach immer konkretere Züge annimmt, ranken sich auch um einige weitere Profis der Werkself Wechselgerüchte. Wir zeigen, welche Spieler von einem Vereinswechsel profitieren könnten – und bei welchen Bayer 04.

Kai Havertz Dass er bereit für den nächsten Karriereschritt ist, hat er den Verantwortlichen in Leverkusen nicht nur mitgeteilt, sondern in der vergangenen Saison auch eindrucksvoll bewiesen. Ein Spieler seines Formats sollte sich mit den Besten der Welt messen können, und die spielen nun mal in der Champions- und nicht in der Europa League. Sollte Bayer 04 inklusive Bonuszahlungen auf die gewünschte Ablöse von rund 100 Millionen Euro kommen, wäre ein sofortiger Abschied sowohl für Havertz als auch den Werksklub eine zufriedenstellende Lösung.

Lucas Alario Der Argentinier wünscht sich verständlicherweise mehr Spielzeit, die wollte ihm Coach Peter Bosz zuletzt jedoch partout nicht geben. Das Interesse anderer Klubs ist dank seines Torriechers freilich vorhanden. Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes sollte den 27-Jährigen allerdings nur gehen lassen, falls adäquater Ersatz in Aussicht ist.

Kevin Volland Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung zwischen dem Vize-Kapitän und dem Werksklub dauern nun schon erstaunlich lange. Sollten sich der Angreifer und Bayer 04 am Ende doch einig werden, dürfte das aber niemanden wirklich überraschen, schließlich baut Bosz auf den laufstarken Angreifer, dessen Vertrag aktuell 2021 endet.

Joel Pohjanpalo Beim Hamburger SV zeigte der Finne zuletzt als Leih-Stürmer, dass er nach wie vor weiß, wo das Tor steht. Der Angreifer will zurück in die Bundesliga, allerdings zu einem Team, in dem er auch die Perspektive bekommt, regelmäßig zu spielen. Die hat er bei Bayer 04 sicher nicht. Ein Verkauf wäre für beide Seiten wohl das Sinnvollste.

Leon Bailey Der Stiefvater und Berater des Jamaikaners, Craig Butler, hat zuletzt offen über die Wechselabsichten seines Schützlings gesprochen, der angeblich das Interesse von Klubs aus England und Italien auf sich gezogen haben soll. Nach einer durchwachsenen Spielzeit würde Leverkusen den 23-Jährigen bei einem passenden Angebot wohl ziehen lassen.

Mitchell Weiser Er hat sich seit seinem Wechsel unters Bayer-Kreuz 2018 nicht durchsetzen können. Der Vertrag des ehemaligen Münchners und Berliners läuft allerdings noch drei Jahre bis 2023. Es dürfte schwierig werden, einen Abnehmer für den U21-Europameister von 2017 zu finden.

Aleksandar Dragovic Der Österreicher hat mehr als einmal betont, mit Blick auf die paneuropäische Europameisterschaft, die nun 2021 ausgetragen werden soll, Spielpraxis zu benötigen. Beim Werksklub wird er jedoch auch in der kommenden Saison mit ziemlicher Sicherheit weder an Sven Bender noch Edmond Tapsoba vorbeikommen. Ein Abschied des Innvenverteidigers aus Leverkusen dürfte näher rücken.

Jonathan Tah Wurde in der mannschaftsinternen Hierarchie zuletzt von Winterzugang Tapsoba überholt. Seine Entwicklung geriet allerdings schon in den Monaten davor ins Stocken. Ein Tapetenwechsel könnte helfen, doch der Werksklub wird den Nationalspieler sicher nicht unter Wert abgeben wollen.

Tin Jedvaj Zuletzt an den FC Augsburg verliehen, zeigte der kroatische Vize-Weltmeister, dass er ein solider Bundesliga-Profi sein kann. Seine Vielseitigkeit ist ein Pluspunkt, als Backup-Spieler könnte er überraschen.