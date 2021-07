Trainingsauftakt bei Bayer 04 : Das sind Seoanes Baustellen zum Start

Trainer Gerardo Seoane hat die Arbeit unter dem Bayer-Kreuz aufgenommen. Foto: dpa/Martin Meissner

Leverkusen An diesem Montag steigen die Profis von Bayer 04 Leverkusen mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf die kommende Saison ein. Wir zeigen, worauf es in den kommenden Wochen für Neu-Trainer Gerardo Seoane und sein Team ankommt.

Zum Abschluss seines ersten offiziellen Arbeitstages beim Werksklub gab es für Gerardo Seoane eine geführte Tour durch die BayArena. Am Donnerstag zeigte Sportdirektor Simon Rolfes dem Trainer sein neues „Wohnzimmer“. Zuvor hatten sich beide über den Kader der Werkself, die bevorstehende Saison und verschiedene Aspekte rund um Bayer 04 unterhalten. Auch wenn freilich nicht im Detail überliefert ist, worum es in dem Gespräch ging, dürften sie dabei unter anderem folgende Themen diskutiert haben:

Die Führungsspieler-Frage Wenn sich die Werkself an diesem Montag zur Leistungsdiagnostik in Leverkusen trifft, werden Sven und Lars Bender nicht mehr dabei sein. Die Zwillinge haben ihre Karrieren beendet. Für Bayer 04 wiegt der Abgang der Führungsspieler schwer – und das nicht nur aus sportlicher Perspektive. Die Benders waren Wortführer, Leitwölfe und darüber hinaus Kitt und Bindeglied zwischen Mannschaft und Fans. Mit Karim Bellarabi, Lukas Hradecky, Charles Aránguiz und Julian Baumgartlinger finden sich im zweifelsfrei talentierten Kader des Werksklubs jetzt nur noch vier Profis, die älter als 30 Jahre sind.

Info Bayer 04 muss im Pokal nach Leipzig Los Die Werkself tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Lokomotive Leipzig an. Das hat die Ziehung am Sonntagabend in der ARD ergeben. Ausgetragen wird die Runde vom 6. bis 9. August. Gegner Der Regionalligist hat sich als Sachsenpokalsieger für die Hauptrunde qualifiziert.

Routinier Baumgartlinger, der bereits mit Seoane über seine Rolle in der Mannschaft gesprochen hat, dürfte in der teaminternen Hierarchie weiter aufgestiegen sein. Dahinter wird es jedoch eng, wenn es darum geht, Akteure ausfindig zu machen, denen der geneigte Beobachter zutraut, eine deutlich wichtigere Rolle als zuvor einzunehmen. Neu-Coach Seoane wird in der nun beginnenden Vorbereitung genau hinschauen müssen, welchen Spielern er mehr Verantwortung übertragen kann – auf und abseits des Rasens.

Lesen Sie auch DFB-Pokal : Bremer SV zieht das große Los FC Bayern

Der (unfertige) Kader In den vergangenen Jahren war es häufig der Fall, dass die Zugänge für die jeweils neue Spielzeit bei Bayer 04 frühzeitig feststanden. In diesem Jahr sieht das anders aus. Bislang ist einzig klar, dass Panagiotis Retsos und Joel Pohjanpalo nach ihren Leihen zunächst zurück nach Leverkusen kommen. Dass Bayer noch auf dem Transfermarkt aktiv wird, steht angesichts der Bender-Abschiede und dem Wechsel von Aleksandar Dragovic zu Roter Stern Belgrad außer Frage. Nur: Wann?

Die Klubverantwortlichen sind natürlich gut damit beraten, möglichst clevere Geschäfte einzufädeln und den richtigen Zeitpunkt für Transfers abzuwarten. Aus der Perspektive des Trainers, der dazu noch neu ist, ist ein Kader mit vielen Fragezeichen freilich weniger glücklich. Vor allem in der Defensive gibt es Lücken, die gefüllt werden müssen. Und das im Idealfall zeitnah. Bis es soweit ist, wird Seoane Kreativität beweisen müssen und sich Pläne für verschiedene mögliche Kader-Szenarien bereitlegen.

Der Länderspiel-Sommer Die Zahl der Spieler, die den Start des Schweizers unter dem Bayer-Kreuz vor Ort miterleben werden, ist vergleichsweise überschaubar: 16 Profis und sieben Jugendspieler nehmen an der Leistungsdiagnostik teil, darunter auch U21-EM-Sieger Florian Wirtz. Die EM-Fahrer Joel Pohjanpalo, Lukas Hradecky, Julian Baumgartlinger und Patrik Schick werden allerdings ebenso fehlen wie die Copa-América-Teilnehmer Charles Aránguiz und Exequiel Palacios. Leon Bailey bereitet sich zudem mit Jamaika auf den Gold Cup vor, Paulinho ist bei Brasiliens Olympia-Auswahl. Den Start verletzungsbedingt verpassen werden Lucas Alario und Timothy Fosu-Mensah.