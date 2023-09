Europa League 2023/24 Das sind Bayers Gruppengegner

BK Häcken (Heim: 21.9., 18.45 Uhr; Auswärts: 30.11., 21 Uhr): Der erste Gruppengegner der Leverkusener feierte 2022 mit dem Gewinn der Meisterschaft in Schweden den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, in diesem Jahr folgte der Pokalsieg. In der Qualifikation zur Champions League scheiterte der in Göteborg angesiedelte Klub dann allerdings an Klaksvik von den Färöern.