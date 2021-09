Start der Europa League : Das sind die Gegner der Werkself

Nadiem Amiri und Bayer 04 starten in dieser Saison erneut in der Europa League. Foto: dpa/Wolfgang Rattay

Leverkusen Am Donnerstag startet Bayer 04 Leverkusen mit dem Heimspiel gegen Ferencvaros Budapest in die Europa-League-Saison. Wir zeigen, welche Neuerungen der Wettbewerb mit sich bringt und stellen die Gruppengegner des Werksklubs vor.

Nach Pokal und Liga beginnt an diesem Donnerstag für Bayer 04 auch der dritte Wettbewerb dieser Saison: die Europa League. Die Werkself trifft in der Vorrunde auf Ferencvaros Budapest, Celtic Glasgow und Real Betis Sevilla. Wir zeigen, welche Besonderheiten Leverkusens Kontrahenten in der Gruppe G mitbringen, wann die Hin- und Rückspiele ausgetragen werden und was in dieser Spielzeit anders als zuvor ist. Ein Überblick.

Die Neuerungen Durch die Einführung der Conference League haben sich Änderungen für die Europa League ergeben. Statt wie bisher 48 Mannschaften starten nur noch 32 Teams in der Gruppenphase. Die Zahl der Gruppen wird von zwölf auf acht reduziert. Die jeweiligen Ersten qualifizieren sich sofort für das Achtelfinale, die Zweiten müssen in die Zwischenrunde, in der dann auch die Tabellendritten aus der Champions League hinzukommen. Neu ist zudem, dass für die Gruppendritten der Europa League die internationale Saison nicht sofort beendet ist: Sie dürfen im Sechzehntelfinale der Conference League weitermachen.

Info Der Gruppensieg bringt 1,1 Millionen Euro Prämien Jeder Teilnehmer der Europa-League-Gruppenphase erhält ein Startgeld in Höhe von 3,6 Millionen Euro. Jeder weitere Sieg in der Vorrunde spült 630.000 Euro in die Kassen, der Gruppensieg wird mit 1,1 Millionen Euro honoriert. Der Titelgewinner streicht im Idealfall rund 23 Millionen Euro an Prämien ein.

Ferencvaros Budapest (Hinspiel: 16. September, 18.45 Uhr; Rückspiel: 9. Dezember, 21 Uhr) Das bekannteste Gesicht beim ungarischen Hauptstadtklub sitzt seit dieser Saison auf der Trainerbank und heißt Peter Stöger. Der ehemalige Coach des 1. FC Köln und von Borussia Dortmund hat einen Vertrag bis 2023 beim ungarischen Rekordmeister unterschrieben. Linksaußen Robert Mak ist in Deutschland noch aus seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg (2010 bis 2014) bekannt. Der Marktwert des gesamten Teams liegt bei rund 40 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der von Bayer 04 beläuft sich auf rund 350 Millionen Euro.

Celtic Glasgow (Hinspiel: 30. September, 21 Uhr; Rückspiel: 25. November, 18.45 Uhr) Das erste Auswärtsspiel in dieser Saison führt die Werkself mal wieder nach Schottland – dieses Mal in den 60.000 Zuschauer fassenden Celtic-Park. Der Vizemeister von der Insel wird seit Kurzem von Ange Postecoglou trainiert. Der Australier war zuvor in der ersten japanischen Liga beschäftigt. Im Tor des Stadtrivalen der Rangers steht der ehemalige englische Nationaltorhüter Joe Hart. In die Liga ist Celtic nicht besonders gut gestartet und hat zwei der ersten fünf Spiele verloren – darunter auch das Derby gegen die Rangers (0:1).