Start in die Vorbereitung Das sind Bayers Alternativen im Kader

Während auf den Straßen noch die letzten Feuerwerksreste aus der Silvesternacht weggekehrt werden, rollt auf dem Trainingsplatz nahe der BayArena schon wieder der Ball. Nach zweiwöchiger Pause startet Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen an diesem Mittwoch (15 Uhr) mit einem öffentlichen Training in die Wintervorbereitung. Die fällt im Jahr der Europameisterschaft in Deutschland nicht sonderlich lang aus. Bereits am Sonntag (15 Uhr) empfängt die Werkself den italienischen Zweitligisten FC Venedig zum einzigen Testspiel. Kommende Woche Samstag (15.30 Uhr) geht es für die Rheinländer dann schon wieder in der Bundesliga los. Das Team von Trainer Xabi Alonso tritt zur letzten Partie der Hinrunde beim FC Augsburg an.