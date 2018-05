Bernd Leno

Der Schlussmann absolvierte 33 Spiele von Beginn an. Grobe Fehler leistete er sich so gut wie keine, war aber auch im positiven Sinn selten der spielentscheidende Mann. Insgesamt war er in seinem siebten Jahr unter dem Bayer-Kreuz ein solider Rückhalt – auch wenn der wechselwillige Torwart sein persönliches Ziel von maximal 34 Gegentoren verfehlte.

Note: 2-