Bayer 04 hat eine Serie : Das neue Wir-Gefühl beflügelt die Werkself

Kerem Demirbay fasst die Erfolgsformel von Bayer Leverkusen mit einem Wort zusammen: Teamgeist. Foto: imago images/Eibner/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Leverkusen Kerem Demirbay und Lukas Hradecky treten nach Bayer Leverkusens 4:0-Sieg bei Arminia Bielefeld auf die Euphoriebremse und loben den Teamgeist.

Nach dem 4:0-Sieg in Bielefeld gab es viele Spieler der Werkself, die Kerem Demirbay in den Mittelpunkt hätte stellen können. Der 28-Jährige erzielte selbst per Elfmeter den Endstand, davor traf Patrik Schick doppelt und Moussa Diaby zum 1:0. Florian Wirtz bereitete ein Tor vor, Jeremie Frimpong und Schick ebenfalls. Doch über einzelne Personen wollte der Mittelfeldspieler nicht reden. Stattdessen hob er das Kollektiv hervor – von der Startelf bis zu den Ersatzspielern, vom Trainer bis zum Betreuerstab.

„Wir machen es momentan sehr gut, haben ein dominante Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Wenn aber etwas heraussticht, ist es das Miteinander und der Teamgeist“, sagte Demirbay. „Ich kriege es mit, wie auch von außen gefeiert wird, wenn man einen Zweikampf führt. Wie wir uns pushen und miteinander kommunizieren, ist nur positiv. Das sind Kleinigkeiten, aber das ist der Weg.“

Info Diese Bayer-Profis gehen auf Länderspielreisen Nationalspieler Florian Wirtz (Deutschland), Lukas Hradecky (Finnland), Patrik Schick (Tschechien), Moussa Diaby (Frankreich), Charles Aránguiz (Chile), Lucas Alario und Exequiel Palacios (beide Argentinien), Piero Hincapie (Ecuador), Andrej Lunev (Russland), Odilon Kossounou (Elfenbeinküste), Mitchel Bakker und Jeremie Frimpong (beide U21 Niederlande), Amine Adli (U21 Frankreich), Zidan Sertdemir (U21 Dänemark)

Wohin dieser führt, zeigt sich nach sieben Spieltagen. Bayer steht punktgleich mit dem FC Bayern auf dem zweiten Platz, hat in der Europa League zwei Siege aus zwei Spielen eingefahren und hat überhaupt erst eine Partie in der noch jungen Spielzeit verloren – beim 3:4-Spektakel gegen Borussia Dortmund. „Es ist noch eine sehr, sehr lange Saison. Wir müssen vorsichtig sein und weitermachen“, kommentierte Demirbay den Höhenflug der Werkself euphoriebremsend.

Foto: AFP/INA FASSBENDER 18 Bilder Diese Noten haben wir der Werkself gegen Bielefeld gegeben

Kapitän Lukas Hradecky stieß ins gleiche Horn. Der Schlussmann erlebte drei Tage nach seiner Paraden-Gala beim 4:0 in Glasgow einen vergleichsweise ruhigen Abend in Bielefeld. Der klare Sieg markierte das Ende einer starken Englischen Woche. Erst gewann die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane auch dank Hradeckys Reflexen 1:0 gegen Mainz, es folgten die beiden ebenfalls gegentorfreien und deutlichen Siege in Glasgow und Bielefeld. Die Stimmung könnte kaum positiver sein unter dem Bayer-Kreuz. „Wir sind ein Stück näher zusammengerückt in der Kabine“, lobte auch Hradecky das neue Wir-Gefühl. „Man muss stolz sein. Momentan macht es sehr viel Spaß, für Bayer zu spielen.“ Aber die Nummer eins mahnte ebenfalls, angesichts des aktuellen Erfolgs nicht abzuheben. „Wir müssen jetzt bodenständig bleiben. Es geht nicht immer, so hoch zu gewinnen.“

Die Erfolgsformel des aktuellen Laufs umschreibt der Finne mit einfachen Worten. „Alle sind gut drauf, kriegen Spielminuten, haben Selbstbewusstsein und fühlen sich als Teil der Mannschaft. Das ist aus meiner Sicht das Geheimnis“, sagte Hradecky. Auch er lobte den Teamgeist und sagte auf seine nun schon seit drei Partien weiße Weste angesprochen: „Nicht schlecht wäre auch ein viertes Spiel in zwei Wochen.“