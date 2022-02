An seinem 18. Geburtstag wechselte Azmoun am 1. Januar 2013 in die russische Premier Liga zu Rubin Kasan. Sein Debüt als Profi feierte er am 6. Oktober des selben Jahres beim 5:1-Erfolg gegen Anschi Machatschkala. Über den FK Rostow und erneut Kasan landete der Mittelstürmer schließlich bei Zenit St. Petersburg, wo er bis Januar 2022 unter Vertrag stand. Seine Bilanz in der russischen Top-Liga: 208 Spiele, 85 Tore und 38 Vorlagen, drei Meisterschaften und ein Pokalsieg mit Zenit sowie ein Titel als Torschützenkönig 2020.