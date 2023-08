Nach Tella-Transfer Das ist Bayers neue Sturm-Hierarchie

Sechs Punkte hat die Werkself nach zwei Spieltagen auf dem Konto – und damit schon jetzt einen mehr als nach acht Partien in der desolaten Hinrunde im Vorjahr. Damit der Erfolg anhält, hat Bayer am Samstag noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und in Nathan Tella einen weiteren Spieler für die Offensive verpflichtet. Mit einer Ablöse von rund 20 Millionen Euro ist der Engländer der kostspieligste aller bisher getätigten Sommertransfers unterm Bayer-Kreuz. In Sardar Azmoun hat zudem ein Mittelstürmer den Werksklub verlassen und sich auf Leihbasis für ein Jahr der AS Rom angeschlossen. Wir zeigen, wie die Rangordnung in Bayers Offensive nach den jüngsten Transfers aussieht.