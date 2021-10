Nach drei Monaten Pause : Comeback von Edmond Tapsoba rückt näher

Bayers Abwehrspieler Edmond Tapsoba beim Training mit dem Ball im Ulrich-Haberland-Stadion. Foto: Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen Der 22-jährige Innenverteidiger von Bayer 04 Leverkusen hat bereits erste Teil-Einheiten mit der Mannschaft auf dem Rasen absolviert. Trainer Gerardo Seoane will aber nichts überstürzen.

Am Mittwoch durfte Gerardo Seoane einen Spieler auf dem Trainingsplatz begrüßen, der den gelungenen Saisonstart der Werkself bislang nur aus der Ferne beobachten konnte: Edmond Tapsoba. Der Nationalspieler aus Burkina Faso hatte sich noch vor dem Trainingsauftakt im Juli bei einer individuellen Laufeinheit einen Syndesmoseriss zugezogen. In der Folge verpasste der 22-Jährige nicht nur die Vorbereitung, sondern auch die ersten zehn Pflichtspiele. Nach der ersten Teil-Einheit mit seinen Kollegen rückt sein Comeback nun aber in greifbare Nähe.

Ob der Innenverteidiger schon am Sonntag, 17. Oktober (15.30 Uhr) in der BayArena gegen München auflaufen kann, bleibt abzuwarten. Coach Seoane warnt vor einem verfrühtem Einsatz des in der vergangenen Saison beständigsten Abwehrspielers. „Ihm fehlen natürlich noch der physische Aufbau und gewisse Spielformen mit dem Team“, sagt der Bayer-Coach. Tapsoba werde zunächst noch ohne Körperkontakt trainieren. „Das werden wir die gesamte Woche so handhaben, damit er sich das Vertrauen in seinen Fuß zurückholt.“

Lesen Sie auch Zwischenbilanz der Zugänge : Bayer hat im Sommer gut investiert

Info Fosu-Mensah frühestens ab November bereit Verstärkung Neben Edmond Tapsoba arbeitet derzeit auch Timothy Fosu-Mensah nach seinem Kreuzbandriss im März an einem Comeback. Er wird allerdings erst frühestens im November wieder einsatzfähig sein.

Auch was das neue Spielsystem betrifft, hat der im Januar 2020 vom portugiesischem Klub Vitoria Guimaraes nach Leverkusen gewechselte Verteidiger Nachholbedarf. In Einzelgesprächen will Seoane seinem Schützling verdeutlichen, was er von ihm erwartet. „Wir versuchen, ihm aufzuzeigen, was wir zum Beispiel nach Balleroberungen oder in der Box für Laufwege erwarten.“ In der kommenden Woche soll Tapsoba dann weitere Trainingsformen mit der Mannschaft bestreiten.

Mit der sich anbahnenden Rückkehr Tapsobas dürfte sich die Hierarchie in der Innenverteidigung erneut verschieben. Jonathan Tah spielt bislang eine starke Saison und hat die Rolle als neuer Abwehrchef verinnerlicht – er ist gesetzt. Sollte Tapsoba wieder komplett gesund sein und an die Leistungen in seinen ersten anderthalb Jahren unter dem Bayer-Kreuz anknüpfen, ist davon auszugehen, dass auch er auf Sicht an der Seite von Tah einen Platz in der ersten Elf bekommt.

Lesen Sie auch Bayer 04 im Aufschwung : Der Verfolger, der keiner sein will

Im Kampf um die Nummer drei in der Hierarchie für das Abwehrzentrum dürften sich demnach die beiden Sommerzugänge Odilon Kossounou und Piero Hincapie streiten. Der vom FC Brügge verpflichtete Kossounou war mit einer Ablöse von rund 23 Millionen Euro der kostspieligste Transfer des Werksklubs in der abgelaufenen Wechselphase. In seinen bislang neun Spielen hat er schon zeigen können, warum Bayer ihn geholt hat. Seines Platzes in der Rotation sicher sein kann sich der 20-jährige Ivorer allerdings nicht. Denn auch der ein Jahr jüngere Hincapie, der für 6,4 Millionen Euro vom argentinischen Klub CA Talleres kam, verfügt über großes Potenzial. Spätestens bei seinem abgeklärten Startelf-Debüt bei Celtic Glasgow (4:0) hat er das bewiesen.