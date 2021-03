„Nachspielzeit“ : Darum war die Werkself ohne Chance in Berlin

Leverkusens Florian Wirtz (unten links) und seine Teamkollegen verlassen enttäuscht das Spielfeld. Foto: dpa/Annegret Hilse

Analyse Leverkusen Bayer Leverkusen hat sich beim 0:3 in der Hauptstadt bei Hertha BSC bis auf die Knochen blamiert und den Negativtrend in der Rückrunde fortgesetzt. Wir sagen, warum Trainer Peter Bosz nun mehr denn je um seinen Job bangen muss.

Wie fielen die Tore? Berlins Maximilian Mittelstädt flankte den Ball nach vier Minuten in die Mitte, wo Bayers Schlussmann Lennart Grill den Ball etwas unorthodox zur Seite faustete. Dodi Lukebakio reagierte am schnellsten, schnappte sich das Spielgerät und bediente den von hinten herbeigeeilten Deyovaisio Zeefuik. Dieser zirkelte den Ball sehenswert an den Innenpfosten und hinein zur frühen Berliner Führung ins Tor. Dem 0:2 durch Matheus Cunha – wieder nach Vorarbeit durch Lukebakio – war ein Ballverlust von Charles Aránguiz in der gegnerischen Hälfte vorausgegangen. Der brasilianische Angreifer profitierte bei seinem Kontertreffer zudem von Teamkollege Jhon Cordoba, der Bayers Innenverteidiger Jonathan Tah geschickt wegblockte. Relativ einfach konnte Cunha so in den Strafraum laufen und flach mit dem rechten Fuß ins linke Eck abschließen (26.). Vor dem 0:3 durch Cordoba präsentierte sich Leverkusens Defensive einmal mehr vogelwild (33.). Tah wehrte einen ersten Versuch von Cordoba noch ab, den Nachschuss jagte der 27-Jährige dann aber aus rund acht Metern durch die Beine von Grill hinein ins Netz.

Wer hatte den Sieg verdient? Nur die Hertha. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai zeigte sich in Halbzeit eins zwar gnadenlos effizient, verdiente sich die 3:0-Pausenführung aber durch leidenschaftlich geführte Zweikämpfe und konsequentes Konterspiel. Bayer reagierte ebenso plan- und harmlos auf die Gegentreffer. Ein echtes Aufbäumen war nicht erkennbar. Daran täuschte auch nicht der hohe Ballbesitzanteil der Werkself hinweg (71 Prozent). Die Wechsel von Coach Peter Bosz zur Pause verpufften. In der zweiten Hälfte gab es teils Auflösungserscheinungen in Bayers Verteidigung. Wäre der Hauptstadtklub weiter so effizient gewesen, hätte Leverkusens Niederlage auch höher ausfallen können.

Welche Bayer-Profis fielen auf? Eine ganze Reihe Bayer-Profis fiel auf – aber nicht positiv. Innenverteidiger Edmond Tapsoba wirkte lustlos, Mittelfeldspieler Charles Aránguiz überfordert und Angreifer Patrik Schick harmlos. Viel Besseres lässt sich auch über die anderen Bayer-Profis nicht berichten, mit einer Ausnahme: Torwart Lennart Grill. Der deutsche U21-Nationalkeeper entschärfte nach dem Seitenwechsel mehrere gute Gelegenheiten der Hertha und verhinderte so eine noch höhere Pleite für die Rheinländer.

Über welche Szene wird gesprochen werden? So schwach das Abwehrverhalten der Werkself rund um das 0:1 auch war: Der Tor von Zeefuik vom Strafraumeck läutete nicht nur den verdienten Sieg der abstiegsbedrohten Berliner ein, sondern war auch noch besonders sehenswert. Für den 23-jährigen Niederländer war es zudem das erste Tor seit seinem Wechsel in die Bundesliga.

Was sagen unsere Reporter zum Spiel? Die ersten 45 Minuten der Werkself waren ein sportlicher Offenbarungseid. Es fehlten Leidenschaft, Konzentration und Wille. Katastrophale Ballverluste gepaart mit einer schlechten Körpersprache ließen Fans und Verantwortliche der Leverkusener sprachlos zurück. Auch nach der Pause lief es nicht viel besser. Es entsteht der Eindruck, als seien Trainer Peter Bosz die Ideen ausgegangen, wie er die negative Entwicklung aufhalten kann. Auch Sportdirektor Simon Rolfes und Sportgeschäftsführer Rudi Völler werden sich nun intensiv die Frage stellen müssen, ob Bosz noch der Trainer ist, mit dem die Qualifikation für das internationale Geschäft noch geschafft werden kann.

