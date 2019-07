Wechsel von Hoffenheim zu Bayer : Amiri freut sich auf „geile Truppe“

Leverkusen Nadiem Amiri hat am Mittwoch erstmals mit seinen neuen Kollegen trainiert. Nach der Einheit erklärte der 22-Jährige die Gründe für seinen Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen.

Der frühere Nachwuchs-Nationalspieler, der mit der U21 Ende Juni das EM-Finale gegen Spanien (1:2) knapp verloren hatte, will erst einmal in Leverkusen "ankommen" und "Gas geben". "Ich will mich in die Mannschaft integrieren und dann schauen, wie der Trainer auf mich setzt", sagte Amiri.