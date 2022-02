„Big Data“ im Fußball : Was Daten Bayers Trainer Gerardo Seoane verraten

Leverkusen Gut 90 Minuten auf dem Rasen ergeben eine Flut von Statistiken. Die Analyse von Zahlen spielt für Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane eine wichtige Rolle – als Puzzleteil für Entscheidungen auf und neben dem Platz.

Der Profifußball hat sich längst zu einem Sport der Zahlen entwickelt. Zu jedem Spiel gibt es eine Fülle an Daten und Statistiken – für einzelne Spieler, aber auch für gesamte Mannschaften und den Verlauf einer Partie. Bayer Leverkusens Coach Gerardo Seoane verlässt sich bei der Auswertung auf ein ganzes Team von Analysten im Klub, in Markus Daun hat er einen Co-Trainer für diesen Bereich. Die Vermessung des Sports spielt eine große Rolle für seine Arbeit als Fußballlehrer.

Dabei geht die Auswertung der Zahlen freilich weiter als die üblichen Werte, die nach einer Partie im Fernsehen veröffentlicht werden. Torschüsse, Passquote und Ballbesitz sind zwar auf den ersten Blick interessante Werte, aber für die tiefere Analyse vergleichsweise nutzlos, ohne sie in Relation zueinander zu setzen. „Ballbesitz ist zum Beispiel ein trügerischer Wert“, sagt Seoane. „Wenn eine Mannschaft 30 Abstöße hat, gibt das unter Umständen fast zehn Minuten.“ Daher sei für ihn nur der Ballbesitz in der Nettospielzeit relevant, betont der Schweizer – und auch nur in Verbindung mit anderen Werten. „Wo wir den Ball haben, in welcher Zone wir ihn erobern und wie viele Pässe wir brauchen, um in die Gefahrenzone zu kommen – das sind Werte, die uns interessieren.“