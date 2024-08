2:2 im zweiten Test Daran muss die Werkself noch arbeiten

Die Werkself hat sich nach einer intensiven Woche im Trainingslager im Schwarzwald am Samstag 2:2 (1:1) vom RC Lens getrennt. Martin Terrier (4.) und Florian Wirtz (52.) brachten den deutschen Doublesieger je zu Beginn der beiden Hälften in Front, der Klub aus Nordfrankreich schlug durch Wesley Said (44.) und Jonathan Gradit (83.) jeweils zurück. Wir zeigen, in welchen Bereichen sich Bayer zwei Wochen vor dem Supercup gegen den VfB Stuttgart noch steigern muss – und in welchen Aspekten das Team in der Vorbereitung schon weit fortgeschritten ist.