Muskelfaserriss : Sinkgraven fehlt der Werkself drei Wochen

Daley Sinkgraven blickt in Richtung des Rasens. Foto: dpa/Ina Fassbender

Leverkusen Die Verletztenmisere bei Bayer 04 Leverkusen reißt nicht ab. In Daley Sinkgraven fällt der nächste Profi der Werkself für mehrere Wochen aus.

Wie der Klub am Donnerstagmittag mitteilte, habe der niederländische Linksverteidiger sich im Training einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Der Klub schätzt die Ausfallzeit des 25-Jährigen auf voraussichtlich drei Wochen.

Die Auswahlmöglichkeiten für Trainer Peter Bosz für das Schlüsselspiel am Samstag (15.30 Uhr) in Gladbach werden damit immer geringer. Am Mittwoch hatte der Werksklub bereits bekanntgegeben, dass Florian Wirtz positiv auf das Coronavirus getestet wurde und vorerst nicht mitwirken kann.