Bayers Linksverteidiger Sinkgraven bietet sich als Alternative an

23 Minuten sind in Sinsheim gespielt. Daley Sinkgraven hinterläuft Moussa Diaby und erhält postwendend den Ball von seinem Teamkollegen, in etwa auf Höhe der linken Strafraumkante. Es folgt eine ebenso butterweiche wie präzise Flanke an den zweiten Pfosten, wo Jeremie Frimpong lauert, aber nicht genug Druck hinter seinen Kopfball bekommt. Der Abschluss landet zwar nur auf dem Tornetz, aber die Szene ist exakt das, was sich Trainer Xabi Alonso von Sinkgravens Vorstößen erwartet hat. Zum ersten Mal seit dem 0:2 in Leipzig Ende Oktober stand der Niederländer wieder in der Startelf – und er zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen mit einer ansprechenden Leistung beim 3:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim zurück.