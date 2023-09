Bayers Stürmer macht Fortschritte Comeback von Schick rückt näher

Das Spiel in Mainz dürfte noch zu früh kommen. Am 30. September tritt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso bei den Rheinhessen an. Danach steht noch die Europa-League-Partie beim norwegischen Vertreter Molde FK auf dem Plan – und das Derby am Sonntag danach gegen den 1. FC Köln. Läuft alles weiterhin wie erhofft, könnte Schick in dieser Woche vor den Länderspielen seine ersten Minuten auf dem Rasen bekommen.