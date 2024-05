Führungsspieler übernehmen Bayer coacht sich selbst zum Double

Berlin · Im Pokalfinale läuft nicht alles nach Plan für die Werkself. In der Halbzeit richten vor allem Granit Xhaka, Robert Andrich und Jonathan Tah klare Worte an sich und die Mannschaft. Am Ende steht ein 1:0 in Unterzahl gegen den 1. FC Kaiserslautern.

26.05.2024 , 19:04 Uhr

Leverkusens Jonathan Tah präsentiert den Fans im Berliner Olympiastadion den Pokal, Robert Andrich (l.) und der Rest der Werkself feiert mit. Foto: dpa/Soeren Stache