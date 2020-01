Chilene aus Trainingslager abgereist : Aránguiz droht zum Rückrundenstart auszufallen

La Manga Peter Bosz hat sich nach der Abreise des Schlüsselspielers aus dem Trainingslager zu dessen Status geäußert. Die Sorge, dass Charles Aránguiz den Start der Rückrunde verpassen könnte, sei „absolut da“, sagt der Trainer der Werkself.

Charles Aránguiz ist am Montagmorgen mit muskulären Problemen an der rechten Wade aus dem Trainingslager der Werkself abgereist. Schon zum Ende der Hinrunde hatte der in der Startelf gesetzte Chilene immer wieder kleinere Blessuren und musste häufig reduziert trainieren. „Er hat aber mit einem sehr starken Willen weitergespielt“, betont Bosz. Beim 1:0 in Mainz zum Abschluss der Hinrunde habe der 30-Jährige noch eine sehr gute Leistung gezeigt. Es folgte die Winterpause, die Aránguiz weitgehend in seinem Heimatland verbracht hat.